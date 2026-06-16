Індія повністю заблокувала Telegram: у чому звинуватили месенджер

Міністерство освіти Індії офіційно оголосило про блокування месенджера Telegram на території країни до 22 червня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Причиною такого радикального кроку стало масове використання платформи зловмисниками для організації шахрайських схем та обману абітурієнтів під час підготовки до національного вступного іспиту на медичну освіту.

Уряд підкреслив, що доступ обмежується на чітко визначений та мінімально необхідний період.

Рішення про блокування ухвалили на підставі суворого положення закону про інформаційні технології.

Громадські активісти та правозахисники одразу розкритикували цей крок, заявивши про чергове використання законодавства для обмеження свободи слова.

Водночас уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді відкидає звинувачення та наполягає, що влада завжди діє виключно в межах правового поля та задля захисту суспільних інтересів.

Радикальні заходи стали наслідком скандалу, який спалахнув минулого місяця. Тоді індійський уряд був змушений повністю скасувати результати ключового іспиту для студентів медичних коледжів, відомого як Національний тест на право вступу. Влада виявила, що екзаменаційні питання були заздалегідь злиті в мережу.

Масштабний витік документів спровокував масові студентські протести по всій країні. Щоб врегулювати кризу, урядовці призначили повторне тестування на 21 червня.

Індія є найбільшим світовим ринком для Telegram за кількістю завантажень. Попри домінування WhatsApp, платформа Павла Дурова демонструє стрімке зростання в країні, тому нинішнє втручання уряду є безпрецедентно масштабним для сервісу.

Заборона Telegram в Україні

Ще у березні 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонувалося врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".