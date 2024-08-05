Україна не має ресурсів на регуляцію Telegram, але може його вимкнути - Потураєв

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами політика, через загрозу національній безпеці та прямий зв'язок Telegram з країною-агресором Росією, месенджер необхідно закрити подібно до "Вконтакті" та "Однокласники".

Потураєв переконаний, що ресурсів і можливості для регуляції роботи Telegram в України, як і інших соцмереж, "немає і не буде".

"Ресурсів немає на регуляцію. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози - не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо", - підкреслив нардеп.

На його думку, єдиною реакцією, враховуючи відсутність ресурсів та можливостей регуляції Telegram в України, є його відключення.

Як зауважив Потураєв, Україна має відповідні технічні можливості для припинення роботи застосунку на території держави.

Нардеп наголосив, що не бачить іншого варіанта, як не програти – не те що інформаційну війну, а війну взагалі – окрім як написати досить простий законопроект, суть якого буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або їх держава просто закриває.

Зауважимо, у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення закликали державу припинити офіційну комунікацію в месенджері Telegram. Наразі Україна працює з європейськими партнерами над внесенням застосунку в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

У Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Заборона Telegram в Україні

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Як заявляв у листопаді тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

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