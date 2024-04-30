Україна працює над внесенням Telegram в перелік платформ, які підлягають регуляції

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення закликали державу припинити офіційну комунікацію в месенджері Telegram. Наразі Україна працює з європейськими партнерами над внесенням застосунку в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

Про це заявила голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк, пише hromadske.ua.

За її словами, Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

"В таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства (вони, - ред.) можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила Герасим'юк.

На її думку, Telegram є дуже зручною формою комунікації, однак офіційні особи та державні організації не повинні бути в ньому.

"Треба цю заборону негайно запроваджувати, на мій погляд. Я думаю, поступово, треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів", - підкреслила Герасим'юк.

Водночас очільниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення каже, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це лише їхня справа.

Нагадаємо, що напередодні Telegram без попередження заблокував ряд ботів, які використовували українські урядові організації, зокрема спецслужби.

Зокрема, йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог".

У Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Заборона Telegram в Україні

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Як заявляв у листопаді тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Джерело фото: ua.depositphotos.com