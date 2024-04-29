Telegram заблокував низку офіційних українських чат-ботів, які протидіяли агресії РФ: що сталося

Месенджер Telegram необґрунтовано заблокував низку офіційних чат-ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки".

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Telegram заблокував низку офіційних ботів

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося всупереч правилам та публічним заявам, які декларувало керівництво Telegram .

У розвідці кажуть, що попри блокування боту персональні дані українців перебувають в безпеці.

"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних", - наголошують в ГУР МО.

У розвідці додали, що вже відновлюють роботу бота на інших платформах і поділилося контактами для звʼязку:

Офіційна пошта для зв’язку: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Зауважимо, наразі крім чат-боту Головного управління розвідки Міноборони України, недоступні також боти Служби безпеки України, а ще бот Мінцифри "єВорог". З їх допомогою можна було повідомити про рух російської техніки та ворожої армії.

При спробі знайти відповідні боти, з’являється повідомлення, що "користувача не існує".

При цьому в мережі безліч ботів із схожими назвами, які, ймовірно, створені ворогом.

Крім того повідомляється про блокування бота-координатора з півдня України, бота ППО для відстеження шахедів.

Також популярний серед українців Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що й його бот також заблокований.

У Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Заборона Telegram в Україні

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Як заявляв у листопаді тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

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