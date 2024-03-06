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- ІТ та Телеком
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Відтепер у Telegram можна особистий акаунт перетворити у діловий: до нього також анонсовані чат-боти на основі ШІ
Тепер користувачі популярного месенджера Telegram можуть перетворювати свої особисті облікові записи Telegram на бізнес-акаунти.
Про це повідомив розробник Telegram Павло Дуров.
"Цього тижня ми запустили першу серію функцій Telegram Business. Тепер користувачі можуть перетворювати свої особисті облікові записи Telegram на бізнес-акаунти. У результаті вони зможуть додавати своє місцезнаходження та години роботи, організовувати чати з кольоровими мітками, використовувати автоматичні вітальні повідомлення та ярлики для швидких відповідей", - йдеться у повідомленні.
Дуров також зазначив, що це тільки початок – у березні заплановано відкриття ще більшої кількості функцій Telegram Business.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Одна з цих функцій революціонізує взаємодію людей із чат-ботами. В облікові записи Telegram Business можна буде безперешкодно додавати чат-ботів як невидимих секретарів, які відповідатимуть на всі чи певні чати. Завдяки ШІ ці чат-боти зможуть вивести автоматизацію обслуговування клієнтів на абсолютно новий рівень", - заявив розробник Telegram.
Зазначається, що нові API ботів для розробників стануть доступними пізніше у березні, і все це буде безкоштовно.
"Слідкуйте за оновленнями — цього сезону для компаній і розробників у Telegram з’явиться ще більше цікавого", - підсумував Дуров.
Нагадаємо, нещодавно Telegram анонсував запуск монетизації реклами у каналах. Очікується, що у березні 2024 року рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже ста нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами на своїх каналах.
Також раніше стало відомо, що сервіс мікроблогів Twitter запроваджує монетизацію контенту, а Monobank запустив новий сервіс, який допоможе стримерам заробляти гроші легально. Своєю чергою TikTok оголосив про запуск монетизації для преміум-авторів контенту: вони отримуватимуть 50% доходу від реклами.
Фото: ua.depositphotos.com