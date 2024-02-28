Telegram анонсував запуск монетизації реклами у каналах

Наступного місяця власники каналів у Telegram можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу.

Про це йдеться у Telegram-каналі розробника популярного месенджера.

Зазначається, що трансляції каналів у Telegram щомісяця генерують 1 трильйон переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads — інструменту просування, розробленого з урахуванням конфіденційності.

У березні 2024 року рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже ста нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами на своїх каналах.

"Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, ми будемо використовувати виключно блокчейн TON. Подібно до нашого підходу до імен користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin. Це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно українська розвідка заявила, що Telegram містить у собі низку факторів, які загрожують безпеці України.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Раніше стало відомо, що сервіс мікроблогів Twitter запроваджує монетизацію контенту, а Monobank запустив новий сервіс, який допоможе стримерам заробляти гроші легально. Своєю чергою TikTok оголосив про запуск монетизації для преміум-авторів контенту: вони отримуватимуть 50% доходу від реклами.

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