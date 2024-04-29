Telegram заблокировал ряд официальных украинских чат-ботов, которые противодействовали агрессии РФ: что произошло

Мессенджер Telegram необоснованно заблокировал ряд официальных чат-ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе заблокирован "Главный бот разведки".

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Telegram заблокировал ряд официальных ботов

"Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе заблокирован "Главный бот разведки"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые декларировало руководство Telegram.

В разведке говорят, что, несмотря на блокировку бота, персональные данные украинцев находятся в безопасности.

"Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных", - подчеркивают ГУР МО.

В разведке добавили, что уже возобновляют работу бота на других платформах и поделились контактами для связи:

Официальная почта для связи: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Заметим, что кроме чат-бота Главного управления разведки Минобороны Украины, недоступны также боты Службы безопасности Украины, а еще бот Минцифры "Єворог". С их помощью можно было сообщить о движении русской техники и вражеской армии.

При попытке найти соответствующие боты появляется сообщение, что "пользователя не существует".

При этом в сети множество ботов с схожими названиями, которые, вероятно, созданы врагом.

Кроме того, сообщается о блокировании бота-координатора с юга Украины, бота ПВО для отслеживания шахедов.

Также популярный среди украинцев Telegram-канал "Николаевский Ванек" написал, что и его бот также заблокирован.

В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других социальных сетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, согласно законам "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Запрет Telegram в Украине

Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Потому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как заявлял в ноябре тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

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