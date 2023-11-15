Данилов рассказал об основной опасности от деятельности Telegram-каналов

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил свое недавнее заявление, касающееся опасности деятельности Telegram-каналов. Главная угроза их деятельности – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

С учетом этих особенностей российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества.

По его мнению, для повышения уровня информационной безопасности и уменьшения количества шейков и "вбросов" российской пропаганды главным требованием к работе Telegram-каналов должна стать деанонимизация их деятельности и соблюдение общепринятых журналистских стандартов.

"Главная опасность из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам, это деанонимизация их деятельности. Ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны. Каковы последствия распространения "неназванными авторами", например фотографий результатов работы ПВО, передвижение Сил обороны, дислокаций военных подразделений – мы все видели и знаем", - написал он.

Профилактикой угрозы Данилов считает повышение уровня медиаграмотности и постоянную работу по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций, Параллельно с этим должно происходить создание качественного украинского контента известными людьми, пользующимися заслуженным доверием.

По его словам, российский режим первым взял под контроль и приступил к эффективному использованию Telegram-сетей для манипулирования общественным мнением, распространению дезинформации и практики фейк-ньюз. В 2019 году наблюдается высокий пик активности российских спецслужб, инфильтрирующих украинское информационное пространство через политические Telegram-каналы. Эти технологии в различных вариациях были испытаны на оккупированных территориях в течение 2014-2015 годов.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций зафиксировал активную враждебную деятельность в мессенджерах. Пользователи Одесской и Харьковской области начали получать сообщения с приглашениями "обменять информацию о Вооруженных Силах Украины на доллары".

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