ФСБ нагнула Дурова: в Україні прокоментували блокування в Telegram чат-ботів ГУР і СБУ

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що блокування ботів урядових організацій у Telegram не повʼязані з критикою месенджера з боку української влади.

Про це він написав у Facebook.

Нардеп нагадав, що Telegram без попередження заблокував ряд ботів, які використовували українські урядові організації, зокрема спецслужби.

Юрчишин зазначив, після блокування низка реальних акаунтів і ботів почали "намагатися пояснити це критикою Telegram" з боку української влади щодо відсутності співпраці з мережею у боротьбі з російською пропагандою.

"Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних", - написав нардеп.

Він додав, що українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в ТГ.

"Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова (засновник месенджера, - ред.) заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом "не варто було критикувати". Дуже легко прораховується", - підкреслив Юрчишин.

Зауважимо, що автором і розробником месенджера Telegram є російський підприємець Павло Дуров. Він вже тривалий час не проживає в країні-агресорі РФ та має громадянство ще трьох держав.

Нагадаємо, наразі крім чат-боту Головного управління розвідки Міноборони України, недоступні також боти Служби безпеки України, а ще бот Мінцифри "єВорог". З їх допомогою можна було повідомити про рух російської техніки та ворожої армії.

При цьому в мережі безліч ботів із схожими назвами, які, ймовірно, створені ворогом.

Крім того повідомляється про блокування бота-координатора з півдня України, бота ППО для відстеження шахедів.

Також популярний серед українців Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що й його бот також заблокований.

Станом на 10.00 Telegram відновив раніше заблоковані офіційні українські боти, повідомив Центр стратегічних комунікацій.

Зокрема, йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог".

У Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Заборона Telegram в Україні

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Як заявляв у листопаді тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.