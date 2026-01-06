Трамп пригрозив Індії підвищенням мит через закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Вони ведуть торгівлю, і ми можемо дуже швидко підняти тарифи для них", ‒ заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про закупівлі Індією російської нафти.

Reuters нагадує, що президент США у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався телефоном із Трампом після запровадження тарифів, однак переговори не дали результату.

Після введення Вашингтоном санкцій проти "Лукойлу" і "Роснефти" — двох найбільших в РФ нафтовидобувників — ряд індійських НПЗ призупинили закупівлі сировини російського походження.

Індія - головний покупець нафти з РФ

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевняв президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Але наразі найбільший нафтопереробний завод Індії відновив закупівлі російської нафти попри тиск США.