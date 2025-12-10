Індійські НПЗ скуповують російську нафту через знижки

Чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії зараз почали активно скуповувати російську нафту. Значні знижки змушують покупців шукати барелі ресурсу з РФ, на які не поширюються санкції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агенства, державні компанії Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp. за останні кілька днів придбали загалом близько 10 партій російської нафти, яка не підпадає під санкції, включаючи нафту марки Urals.

Також компанія Hindustan Petroleum Corp. шукає пропозиції для поставок у січні.

За даними аналітичної компанії Kpler, ці чотири НПЗ, включаючи Nayara Energy, яка продовжує закуповувати російську нафту навіть після того, як її внесли до чорного списку Європи, забезпечили трохи більше 60% імпорту нафти в Індію цього року.

Однак у цьому списку відсутня велика компанія Reliance, яка донедавна була найбільшим покупцем російської нафти в Індії, але зараз уникає закупівель.

Менші переробники, включаючи Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. і HPCL-Mittal Energy Ltd., також повністю припинили закупівлі російської нафти.

За даними індійських трейдерів, російська нафта коштує близько 40–45 доларів за барель.

Bloomberg пише, що Індія вже кілька місяців намагається знайти баланс, зберігаючи доступ до дешевої російської нафти та демонструючи геополітичну незалежність, не викликаючи гніву ні Вашингтона, ні Брюсселя.

Після введення Вашингтоном санкцій проти "Лукойлу" і "Роснефти" — двох найбільших в РФ нафтовидобувників — ряд індійських НПЗ призупинили закупівлі сировини російського походження.

Індія - головний покупець нафти з РФ

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.