Індія більше не купуватиме нафту в Росії: Трамп домовився з Моді

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту в Росії.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.

"Мені не подобалося, що Індія купувала нафту, і сьогодні прем'єр Моді запевнив мене, що вони більше не купуватимуть нафту в Росії", - повідомив президент США .

Він наголосив, що закупівля Індією російської нафти "дозволяє РФ продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей". Також Трамп назвав Моді своїм другом.

"Мій друг запевнив мене: жодної нафти з Росії Індія більше не купуватиме. Не знаю, можливо, це буде гучною новиною. Жодної нафти. Він більше не купує нафту в Росії", - заявив очільник Білого дому.

Він додав, що через деякий час процес цей процес буде завершений.

"Це серйозний крок. Тепер мені треба зробити так, щоб те саме зробив Китай", - зазначив Трамп.

Що відомо про російську нафту в Індії

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Раніше Індія також заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.

При цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок.

Рішення Індії продовжувати торгівлю з Росією відбувається на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.