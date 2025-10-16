Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індія більше не купуватиме нафту в Росії: Трамп домовився з Моді

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту в Росії.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.

"Мені не подобалося, що Індія купувала нафту, і сьогодні прем'єр Моді запевнив мене, що вони більше не купуватимуть нафту в Росії", - повідомив президент США .

Він наголосив, що закупівля Індією російської нафти "дозволяє РФ продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей". Також Трамп назвав Моді своїм другом.

 "Мій друг запевнив мене: жодної нафти з Росії Індія більше не купуватиме. Не знаю, можливо, це буде гучною новиною. Жодної нафти. Він більше не купує нафту в Росії", - заявив очільник Білого дому.

Він додав, що через деякий час  процес цей процес буде завершений.

"Це серйозний крок. Тепер мені треба зробити так, щоб те саме зробив Китай", - зазначив Трамп.

Що відомо про російську нафту в Індії

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції. 

Раніше Індія також заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.

При цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок.

Рішення Індії продовжувати торгівлю з Росією відбувається на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Автор:
Світлана Манько