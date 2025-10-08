Трейдери вимагають від індійських компаній платити за російську нафту юанями

Трейдери, які пропонують російську нафту, почали просити індійські державні нафтопереробні заводи платити в китайських юанях, сприймаючи нещодавні ознаки покращення відносин між Нью-Делі та Пекіном як можливість спростити угоди з індійськими покупцями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що провідний індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp (IOC.NS) уже здійснив платежі в китайській валюті за 2-3 партії російської нафти.

Західні санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну в 2022 році, прискорили використання альтернативних валют, включно з юанями та дирхам ОАЕ, для розрахунків за нафту.

У 2023 році індійські державні нафтопереробні заводи вже здійснювали платежі за російську нафту в юанях, але припинили це через невдоволення індійського уряду в період загострення напруженості з Пекіном.

Тепер трейдери, яким досі доводилося конвертувати платежі в дирхамах або доларах у юані, намагаються полегшити розрахунки.

Джерела агенства повідомили, що трейдери встановлюють ціни на російську нафту в доларах, щоб забезпечити дотримання граничної ціни Європейського Союзу, але прагнуть еквівалентної оплати в юанях.

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції. Платежі в юанях розширять доступність російської нафти для індійських державних нафтопереробних заводів.

Раніше Індія також заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.

При цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок.

Російські продавці заявили, що запити на знижки є надмірними, і попередили про переорієнтацію частини жовтневих поставок на Китай. Це може призвести до скорочення обсягів для Індії з 1,6 млн барелів на добу у вересні до 1,4 млн у жовтні.