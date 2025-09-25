Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб замінити російські поставки - Bloomberg

Індія звернулася до США з проханням дозволити імпорт іранської та венесуельської нафти, щоб компенсувати скорочення поставок із Росії.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Індія планує компенсувати російські поставки

Індійська делегація звернулася до США з проханням дозволити імпорт іранської та венесуельської нафти на тлі скорочення закупівель російської нафти. Представники Нью-Делі наголосили, що одночасне припинення поставок із Росії, Ірану та Венесуели може спричинити різке зростання світових цін на нафту.

Зустрічі відбулися цього тижня у США, однак речники американських і індійських відомств поки не коментують переговори. Ініціатива з’явилася після того, як Вашингтон запровадив високі тарифи на індійську нафтову торгівлю з Росією. Незважаючи на це, Індія продовжує імпорт сирої нафти від виробників ОПЕК+, але за зниженими ставками.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що країна планує збільшити закупівлі американської нафти та газу, підкресливши важливу роль США для енергетичної безпеки Індії. Російська, іранська та венесуельська нафта пропонуються зі знижкою, що дозволяє Індії зменшити витрати на імпорт, адже майже 90% потреб країни покривається імпортом.

Про закупівлі нафти

Індія поступово зменшує закупівлі російської, іранської та венесуельської нафти через санкції та політичні обмеження. Найбільший приватний нафтопереробний завод країни — Reliance Industries Ltd. — цього року припинив закупівлі венесуельської сирої нафти, а країна повністю припинила купівлю іранської сировини ще у 2019 році.

Перехід на барелі з Близького Сходу дозволить продовжити постачання, але значно підвищить витрати, що збільшить загальний імпортний рахунок Індії. У липні нафтопереробні заводи платили в середньому $68,9 за барель російської нафти, тоді як барель із Саудівської Аравії коштував $77,5, а зі США — $74,2.

Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що постачається танкерами, тоді як Китай — найбільший загальний імпортер, включно з постачанням трубопроводами. На тлі цього альянс ОПЕК+ та інші виробники планують збільшити видобуток у 2026 році, що може спричинити тиск на зниження світових цін на сиру нафту. Таким чином, Індія стоїть перед вибором між енергетичною безпекою та зростанням витрат на імпорт.

Раніше повідомлялось, що індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти, оскільки внутрішній попит на паливо зростає після сезону мусонів, навіть попри те, що Нью-Делі відновлює торговельні переговори з Вашингтоном.