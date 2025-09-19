Індія продовжує купувати нафту у Росії, попри тиск США

Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти, оскільки внутрішній попит на паливо зростає після сезону мусонів, навіть попри те, що Нью-Делі відновлює торговельні переговори з Вашингтоном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Очікується, що в листопаді та грудні поставки російської нафти знову зростуть, хоча, можливо, не досягнуть пікових показників минулих років. Уряд Індії перебуває в постійному контакті з нафтопереробними заводами, але, за даними джерел, жодних офіційних вказівок про відмову від російської сировини не надходило.

Пошук альтернатив

Хоча індійські компанії продовжують отримувати значні обсяги російської нафти за довгостроковими угодами, вони залишаються обережними. Індія традиційно уникає імпорту від країн, що перебувають під санкціями США, як-от Іран та Венесуела.

Крім того, нафтопереробні заводи Індії шукають альтернативні джерела, щоб не бути надмірно залежними від одного постачальника. Наприклад, державна компанія Indian Oil Corp. щомісяця закуповує бразильську сиру нафту, демонструючи прагнення до диверсифікації.

Водночас індійські покупці не бачать сенсу дотримуватися нових, більш жорстких обмежень щодо ціни на російську нафту, встановлених Європою, оскільки світова ціна нафти залишається високою, а санкції щодо продуктів, виготовлених з російської нафти, поки що не мають чітких правил.

Тиск США

Напруга у відносинах між США та Індією загострилася після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Нью-Делі за продовження співпраці з Росією. В серпні Вашингтон запровадив 50% мито на індійські товари, що стало спробою обмежити потоки російської нафти.

Американські чиновники навіть звинуватили індійський бізнес у спекуляції, що призвело до тимчасового скорочення постачань. Удари українських безпілотників по російських об'єктах також сприяли зменшенню поставок, і обсяги імпорту російської нафти до Індії впали до найнижчого за останні два роки рівня — приблизно мільйон барелів на день.

За даними аналітиків, за перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів на день російської сирої нафти, що відповідає рівню липня, але трохи нижче середнього показника 1,6 млн барелів на день у січні-червні.

Водночас Індія намагається зблизитися з Китаєм на тлі запровадження нових 50% тарифів США на імпорт індійських товарів, які 27 серпня набули чинності. Вони стали найвищими серед країн Азії.

Раніше Індія також заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.