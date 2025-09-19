Индия продолжает покупать нефть у России, несмотря на давление США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют отказываться от российской сырой нефти, поскольку внутренний спрос на топливо растет после сезона муссонов, даже несмотря на то, что Нью-Дели возобновляет торговые переговоры с Вашингтоном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Ожидается, что в ноябре и декабре поставки российской нефти снова возрастут, хотя, возможно, не достигнут пиковых показателей прошлых лет. Правительство Индии находится в постоянном контакте с нефтеперерабатывающими заводами, но, по данным источников, никаких официальных указаний об отказе от российского сырья не поступало.

Поиск альтернатив

Хотя индийские компании продолжают получать значительные объемы российской нефти по долгосрочным сделкам, они остаются осторожными. Индия традиционно избегает импорта от стран, находящихся под санкциями США, таких как Иран и Венесуэла.

Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы Индии ищут альтернативные источники, чтобы не быть чрезмерно зависимыми от одного поставщика. К примеру, государственная компания Indian Oil Corp. ежемесячно закупает бразильскую сырую нефть, демонстрируя стремление к диверсификации.

В то же время индийские покупатели не видят смысла соблюдать новые, более жесткие ограничения цены на российскую нефть, установленные Европой, поскольку мировая цена нефти остается высокой, а санкции в отношении продуктов, изготовленных из российской нефти, пока не имеют четких правил.

Давление США

Напряжение в отношениях между США и Индией обострилось после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике Нью-Дели за продолжение сотрудничества с Россией. В августе Вашингтон ввел 50% пошлину на индийские товары, что явилось попыткой ограничить потоки российской нефти.

Американские чиновники даже обвинили индийский бизнес в спекуляции, что привело к временному сокращению поставок. Удары украинских беспилотников по российским объектам также способствовали уменьшению поставок, и объемы импорта российской нефти в Индию упали до самого низкого за последние два года уровня — примерно миллион баррелей в день.

По данным аналитиков, за первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей в день российской сырой нефти, что соответствует уровню июля, но несколько ниже среднего показателя 1,6 млн баррелей в день в январе-июне.

В то же время Индия пытается сблизиться с Китаем на фоне введения новых 50% тарифов США на импорт индийских товаров, вступивших в силу 27 августа. Они стали самыми высокими среди стран Азии.

Ранее Индия также заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.