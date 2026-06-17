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G7 и США планируют производство ракет дальнего радиуса действия в Украине по лицензии

ПВО, автомобиль
G7 договорилась о производстве дальнобойных ракет и ПВО в Украине / Сухопутные войска ВСУ

Страны G7 и США планируют предоставить Украине возможность производить ракеты дальнего радиуса действия и системы противовоздушной обороны по лицензии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на LeParisien .

Украина расширит производство ракет

Входящие в G7 Соединенные Штаты и страны Европы могут запустить производство ракет большой дальности и систем противовоздушной обороны по лицензии непосредственно в Украине.

По данным издания, соответствующая договоренность предполагает не только расширение поставок средств ПВО и перехватчиков, но и развитие производства вооружений, в частности, средств дальнего радиуса действия.

В кулуарах саммита один из источников заявил, что речь идет о лицензионном производстве как систем противовоздушной обороны, так и вооружения для поражения целей на большом расстоянии.

Ранее в совместном заявлении лидеры стран G7 согласились увеличить поставки Украине систем ПВО, перехватчиков и средств дальнего радиуса действия, а также выразили готовность предоставить лицензии, позволяющие нарастить оборонное производство.

Как отмечает Le Parisien, американские компании смогут предоставлять лицензии европейским производителям. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поблагодарил за готовность к такому сотрудничеству, подчеркнув, что нынешние производственные мощности недостаточны и могут быть расширены благодаря лицензионным механизмам с привлечением европейских и украинских предприятий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность получения Украиной лицензий на производство противобаллистических ракет и систем противовоздушной обороны.

Автор:
Ольга Опенько