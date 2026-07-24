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Схема на 97 млн грн: в Украину ввезли 117 тонн спирта под видом присадки к горючему

цистерна, присадка для горючего
Спирт на 97 млн грн ввезли в Украину в качестве присадки в горючее / Офис генерального прокурора Украины

В Киевской области разоблачили организатора и двух исполнителей схемы по незаконному ввозу более 117 тонн спирта стоимостью почти 97 млн грн. Контрабанду маскировали под присадку для горючего, используя фиктивное предприятие и поддельные документы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как действовала схема?

Участники схемы отмечали спирт в таможенных документах как присадку к горючему Fuel Additive Solvent , изменяя код товара и его наименование. Для импорта использовали предприятие, зарегистрированное на подставном лице.

"В течение сентября-октября 2024 года по этой схеме через государственную границу переместили более 117 тонн этилового и метилового спирта. Водители грузовиков, по данным следствия, не проинформировали о настоящем характере груза", — отметили в пресс-службе.

Подозрение и правовая квалификация

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры о подозрении сообщили организатору схемы и двум ее исполнителям.

Действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 201-4 - перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля подакцизных товаров, совершенное по предварительному сговору группой лиц в большом размере;
  • ч. 2 ст. 205-1 — внесение заведомо ложных сведений в документы, представляемые для государственной регистрации юридического лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 - использование заведомо подложных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в апреле на Киевщине ликвидировали незаконные заправки, которые потребителям реализовывали фальсифицированное горючее из нелегальной нефтебазы. Общая стоимость изъятых активов оценивается более чем в 6 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук