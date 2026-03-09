- Категория
Снабжали фальсификат на АЗС: в Киевской области "закрыли" нелегальную нефтебазу
В Белоцерковском районе Киевской области обустроили нелегальную нефтебазу, из которой фальсифицированное горючее поставляли на подконтрольные заправочные станции. Схема просуществовала с мая 2024 по июль 2025 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины).
Во время обысков изъято:
- 57 тыс. литров бензина;
- почти 85 тыс. литров дизельного горючего;
- и 4,5 тыс. литров сжиженного газа, ориентировочной стоимостью более 8 млн. грн.;
- 29 резервуаров и оборудования для хранения и транспортировки горючего.
Кроме того, у подозреваемых нашли 18 млн грн наличными.
Известно, что АЗС работали без сертификатов качества, а в документах не указывалось происхождение и реальные объемы продаж поддельного горючего.
Напомним, что эксперты прогнозируют дефицит горючего на рынке Украины уже в апреле.