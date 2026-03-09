Оптовые цены на дизель в Украине резко возросли: что происходит с импортом топлива из ЕС

В начале марта оптовые цены на топливо выросли на 30% из-за военных действий в Иране и дефицита предложений в Европе, что подняло стоимость дизеля на внутреннем рынке Украины до 68,50–71,70 грн/л в зависимости от региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Внешние факторы

Как отмечают аналитики, начало весны оказалось очень неожиданным. Не только оптовые, но и розничные цены на топливо выросли по всей Европе. Основным драйвером стали паника и неопределенность на рынке из-за войны в Иране.

Стоимость газойля выросла до $1 175/т — самого высокого показателя с августа 2022 года. В период с 27 февраля по 5 марта европейские котировки на бензин выросли на $135/т (5,28 грн/л). Котировки на дизель за этот же период увеличились на $350/т (15,33 грн/л).

Страны-производители ограничивают экспорт из-за неопределенности на рынке и роста расходов на фрахт. В Польше на 6 марта объемы будущих поставок остаются под вопросом. "Еще неизвестно, какие объемы дадут польские поставщики. Пока в пути одна партия горючего. Будет ли другая, пока никто не знает", — сообщил импортер из западного региона.

В Румынии правительство приостановило экспорт собственного горючего, однако ограничения пока не касаются реэкспорта транзитного ресурса. Компания Vitaro Energy, обеспечивающая 51% импорта дизеля из Румынии, продолжает выполнять контрактные обязательства. "Продукты, помещенные в складской режим, не могут быть запрещены к реэкспорту. Это противоречило бы закону", - отмечает брокер из порта Констанца.

Поставки из Греции через завод Motor Oil усложнены из-за отсутствия подтвержденных размеров торговых надбавок. Стоимость фрахта судов выросла с $42–45/т до $50/т из-за их дефицита.

Цены в Украине

На внутреннюю цену в Украине также оказывает влияние курс валют, где доллар на межбанке вырос до 43,71 грн/$. Логистические расходы на перевозку выросли с 50 до 60 грн/км, что прибавило к цене литра дизеля в среднем 0,45 грн. Большинство компаний не публикуют фиксированные прайсы, а формируют цену в момент заказа.

"Налицо есть бензин, дизтопливо. Цены, объемы согласовываем", — сообщают представители УНТК. В южном регионе цены на дизель стартуют с 68,50 до 69,60 грн/л. Минимальные предложения ниже 69 грн/л предоставляют компании Анвитрейд и Кворум Нефть. Отдельные продавцы осуществляли демпинговые продажи по цене 65 грн/л из-за дефицита оборотных средств.

В западных областях цена горючего начинается от 70,40 грн/л. В Волынской области диапазон составляет 70,40-71,60 грн/л, в Черновицкой - до 71,70 грн/л. Трейдеры рассчитывают, что входная цена ресурса в середине марта составит 70,50 грн/л на юге и 73–74 грн/л на западе.

Хотя в марте дефицит не ожидается, ситуация на апрель остается напряженной из-за высоких премий поставщиков до $70/т. "Сейчас главный вопрос будет в апреле. Нет понимания, что с объемами предложений и премиями. Оферы космические: +$40/т, +$50/т, +$70/т. Поэтому пока ничего не контрактуем", — объяснил ситуацию южный трейдер.

Напомним, мировой нефтяной рынок переживает сильнейший скачок цен со времен пандемии. из-за войны США и Ирана и блокада Ормузского пролива в Украине резко дорожает горючее. Эксперты говорят, что уже на этой неделе цена дизеля в Украине может приблизиться к психологической отметке 80 грн/л.