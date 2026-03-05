Сжиженный газ стремительно дорожает: как дефицит и курс валют меняют ценники на горючее

В течение недели средняя оптовая цена сжиженного газа в Украине выросла на 5410 гривен и достигла 65130 гривен за тонну. Основными факторами подорожания стали рост курса валют, дефицит предложений на рынке и повышение стоимости логистики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Какие цены на аукционах?

На аукционах Украинской энергетической биржи цены ресурса "Укрнафты" достигли 61 322 грн/т, а "Укргаздобыча" - 64 782 грн/т. На дополнительных торгах 5 марта стоимость лотов из северных регионов выросла до 66536 грн/т. Частные производители, такие как "Гео Альянс" и "Системойлинженеринг", предлагают ресурс по 64 400 и 66 500 грн/т соответственно.

Ситуация на рынке характеризуется ограниченным количеством предложений. Трейдеры объясняют это ежедневным ростом котировок. Один из представителей рынка из центрального региона отметил: "Горючее есть, но пока котировки каждый день устремляются вверх, никто не хочет продать дешевле".

Что влияет на цена?

На ценообразование влияют несколько внешних факторов. В частности, турецкие поставщики уже заявляют о повышении премий к котировкам Sonatrach со стандартных $50-55/т до $100, то есть почти вдвое. Одновременно вырос курс валют: доллар до 43,95 грн., а евро до 51,09 грн., что автоматически прибавило к стоимости тонны газа около 678 грн.

Логистические проблемы также давят на рынок. На море ощущается дефицит судов, а большинство морских партий поставляется по фиксированным ценам без долгосрочных формул. Один из поставщиков газа по Дунаю отметил: "А это только начало. Какова будет цена во время следующей загрузки, никто не знает".

На рынке также опасаются срывов контрактов. "Пока работает старая цена, впрочем, я не уверен, что на следующий рейс нам не объявят какой-то форс-мажор, чтобы отказаться от обязательств", — говорит покупатель газа в Турции.

Кроме того, существенно сократились поставки через западную границу. Объемы из Польши за последнюю неделю февраля упали с 4,2 тыс. т до 1,9 тыс. т. Ситуацию усложняет плановая остановка Мажейкяйского НПЗ в Литве на ремонт с 10 марта. Из-за высоких цен польские компании готовы платить штрафы, но не отгружать ранее купленный ресурс.

Дополнительным фактором подорожания является рост тарифов на автоперевозки из-за высокой цены дизтоплива. Стоимость транспортировки выросла с 45 грн/км до 53-58 грн/км. Представитель крупной трейдинговой компании рассказал: "Однако процесс еще в динамике, голодные перевозчики пока не составят себе цены. Недавно "БРСМ" разместил срочный заказ на перевозку небольшого объема внутри страны и дал 58 грн/т/км. Объема было совсем немного, однако дешевле брать никто теперь не хочет".

Трейдеры проявляют осторожность в планировании новых закупок из-за волатильности рынка.

Напомним, Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через LNG-терминал в литовской Клайпеде. Группа "Нефтегаз" в сотрудничестве с Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубометров газа до конца марта.