Украина впервые получит американский LNG через терминал в Клайпеде

Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через LNG-терминал в литовской Клайпеде. Группа "Нефтегаз" в сотрудничестве с Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубометров газа до конца марта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Новый маршрут должен усилить диверсификацию источников импорта и повысить гибкость и устойчивость украинской газотранспортной системы, что критически важно на фоне регулярных российских атак по энергетической инфраструктуре.

Параллельно Украина работает над развитием других региональных направлений поставки, в частности, над реализацией проекта Вертикального газового коридора.

Правительство рассчитывает, что расширение инфраструктуры и сотрудничество с европейскими партнерами позволит сформировать новую архитектуру энергетической безопасности в регионе без использования российского газа.

В перспективе Украина стремится стать одним из ключевых энергетических хабов Европы.

Сотрудничество на десятилетие

Еще в ноябре 2025 года "Нафтогаз" и греческая компания Atlantic-See LNG Trade SA подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу будущих регулярных поставок американского LNG в Украине.

Долгосрочное сотрудничество охватывает горизонт до 2050 года и предусматривает реализацию ряда стратегических проектов:

обеспечение стабильных долгосрочных поставок LNG для Украины; интеграцию украинской инфраструктуры в логистические маршруты LNG в Европу; создание устойчивой системы снабжения и хранения американского LNG.

Следует заметить, что "Нефтегаз" и польская компания Orlen также договорились о поставку американского сжиженного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года.