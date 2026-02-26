Україна вперше отримає американський LNG через термінал у Клайпеді

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через LNG-термінал у литовській Клайпеді. Група "Нафтогаз" у співпраці з Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубометрів газу до кінця березня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Новий маршрут має посилити диверсифікацію джерел імпорту та підвищити гнучкість і стійкість української газотранспортної системи, що є критично важливим на тлі регулярних російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Паралельно Україна працює над розвитком інших регіональних напрямків постачання, зокрема над реалізацією проєкту Вертикального газового коридору.

Уряд розраховує, що розширення інфраструктури та співпраця з європейськими партнерами дозволять сформувати нову архітектуру енергетичної безпеки в регіоні без використання російського газу.

У перспективі Україна прагне стати одним із ключових енергетичних хабів Європи.

Співпраця на десятиліття

Ще у листопаді 2025 року "Нафтогаз" та грецька компанія Atlantic-See LNG Trade S.A підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну.

Довгострокова співпраця охоплює горизонт до 2050 року і передбачає реалізацію низки стратегічних проєктів:

забезпечення стабільних довгострокових поставок LNG для України; інтеграцію української інфраструктури в логістичні маршрути LNG до Європи; створення сталої системи постачання та зберігання американського LNG.

Варто зауважити, що "Нафтогаз" і польська компанія Orlen також домовилися про поставку американського скрапленого газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.