"Нафтогаз" і грецька компанія Atlantic-See LNG підписали меморандум про постачання американського газу в Україну

Група "Нафтогаз" та грецька компанія Atlantic-See LNG Trade S.A підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо майбутніх регулярних поставок американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу" та Міненерго.

Постачання здійснюватиметься через грецькі газові термінали та так званий Вертикальний коридор, який поєднує енергетичні маршрути Південно-Східної Європи.

Довгострокова співпраця охоплює горизонт до 2050 року і передбачає реалізацію низки стратегічних проєктів:

забезпечення стабільних довгострокових поставок LNG для України;

інтеграцію української інфраструктури в логістичні маршрути LNG до Європи;

створення сталої системи постачання та зберігання американського LNG.

"Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами. Це ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей", — зазначив голова правління "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Міністкрка енергетики Світлана Гринчук наголосила, що цей меморандум формує новий маршрут постачання LNG із США через Грецію та відкриває перспективи для розвитку регіональної енергетичної безпеки.

"Дякую партнерам зі США і Греції за співпрацю. Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей", — зазначила вона.

Нагадаємо, вчора "Нафтогаз" і польська компанія Orlen домовилися про поставку американського скрапленого газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.