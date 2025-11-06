Греція створює нову компанію для імпорту LNG: Україна – серед можливих покупців

Грецькі компанії Depa Commercial та AKTOR Group приступили до створення спільної компанії – Atlantic – SEE LNG Trade S.A., яка буде займатися купівлею та імпортом LNG до Греції, а також його подальшим продажем, зокрема до України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що нова компанія у контексті своєї бізнес-стратегії вивчає та оцінює відповідні ділові можливості для співробітництва.

6-7 листопада у Греції пройде саміт Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P‑TEC). У заході візьмуть участь високопосадовці з США, зокрема секретар енергетики Кріс Райт, та міністри енергетики з приблизно 25 країн Європи та Америки.

Серед головних тем зустрічі – Вертикальний коридор (Трансбалканський маршрут), ініціатива, яка дозволяє транспортувати природний газ, передусім LNG, з Греції до країн Східної Європи, в тому числі України. Крім того, буде обговорюватися розвиток LNG інфраструктури у Греції.

LNG до України

За інформацією джерел ExPro, що підтверджується грецькими медіа, на саміті можуть обговорювати, зокрема про збільшення постачання американського LNG до України.

Найближчим часом може бути підписано контракт на постачання LNG від американського виробника Venture Global до українських ДТЕК та "Нафтогазу" за посередництва нової грецької компанії Atlantic – SEE LNG Trade.

Обсяги імпорту можуть скласти 2 млрд куб м на рік, а газ транспортуватиметься Трансбалканським маршрутом.

Ще в кінці жовтня стало відомо, що три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу до України Трансбалканським маршрутом на листопад. Загальний обсяг заброньованих потужностей – 0,6 млн куб м на добу.

У вересні та жовтні Трансбалканський маршрут не використовувався через високу вартість транзиту газу через чотири країни. Зниження тарифів молдавськими та румунськими операторами у листопаді допомогло збільшити бронювання потужностей.

Імпорт газу в Україну Трансбалканським маршрутом

27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.

Ця ініціатива має на меті забезпечити альтернативні та конкурентні шляхи постачання природного газу — від терміналів СПГ у Греції до українських споживачів.

19 січня Україна стала сьомою країною Європи яка офіційно підписала меморандум про співпрацю з метою створення газового коридору "Південь-Північ" або так званого "Вертикального коридору". До нього входять оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова.

Новий маршрут відкриває ширші можливості для диверсифікації джерел постачання газу та активнішого використання українських підземних сховищ газу іноземними компаніями.