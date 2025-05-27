Україна схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей на Трансбалканському маршруті

27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Ця ініціатива передбачає узгоджену роботу газотранспортних операторів п’яти країн: України (ТОВ "Оператор ГТС України"), Болгарії (Bulgartransgaz EAD), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA).

Вона має на меті забезпечити альтернативні та конкурентні шляхи постачання природного газу — від терміналів СПГ у Греції до українських споживачів.

"Використання Трансбалканського маршруту має важливе значення у цьому контексті. Газотранспортна система України, як і наші підземні газові сховища, що є складовою цього маршруту, відіграватимуть важливу роль у посиленні енергетичної безпеки всього регіону. Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей", - розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Трансбалканський маршрут технічно вже готовий до транспортування газу, однак пряме застосування регульованих тарифів у різних юрисдикціях робило його економічно невигідним. Тепер же оператори розробили оптимізовану модель бронювання, яка дозволить залучити раніше незадіяні потужності та імпортувати газ в Україну за привабливим тарифом — особливо актуальним напередодні наступного опалювального сезону.

Запровадження спільного продукту бронювання відкриває нові можливості для диверсифікації джерел постачання енергії, зокрема шляхом імпорту скрапленого газу (LNG), та сприяє інтеграції України в енергетичний ринок ЄС.

Нагадаємо, 19 січня Україна стала сьомою країною Європи яка офіційно підписала меморандум про співпрацю з метою створення газового коридору "Південь-Північ" або так званого "Вертикального коридору". До даного коридору входять оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова.