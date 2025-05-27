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Украина одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей на Трансбалканском маршруте
27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.
Эта инициатива предусматривает согласованную работу газотранспортных операторов пяти стран: Украины (ООО "Оператор ГТС Украины"), Болгарии (Bulgartransgaz EAD), Греции (DESFA SA), Молдовы (VestMoldTransgaz SRL) и Румынии (Transgaz SA).
Она стремится обеспечить альтернативные и конкурентные пути поставки природного газа — от терминалов СПГ в Греции до украинских потребителей.
"Использование Трансбалканского маршрута имеет важное значение в этом контексте. Газотранспортная система Украины, как и наши подземные газовые хранилища, которые являются составной частью этого маршрута, будут играть важную роль в усилении энергетической безопасности всего региона. министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Трансбалканский маршрут технически уже готов к транспортировке газа, однако прямое применение регулируемых тарифов в различных юрисдикциях делало его экономически невыгодным.
Введение совместного продукта бронирования открывает новые возможности для диверсификации источников энергоснабжения, в частности путем импорта сжиженного газа (LNG), и способствует интеграции Украины в энергетический рынок ЕС.
Напомним, 19 января Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создание газового коридора "Юг-Север" или так называемого "Вертикального коридора". В этот коридор входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Республики Молдова.