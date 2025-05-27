Украина одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей на Трансбалканском маршруте

27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Эта инициатива предусматривает согласованную работу газотранспортных операторов пяти стран: Украины (ООО "Оператор ГТС Украины"), Болгарии (Bulgartransgaz EAD), Греции (DESFA SA), Молдовы (VestMoldTransgaz SRL) и Румынии (Transgaz SA).

Она стремится обеспечить альтернативные и конкурентные пути поставки природного газа — от терминалов СПГ в Греции до украинских потребителей.

"Использование Трансбалканского маршрута имеет важное значение в этом контексте. Газотранспортная система Украины, как и наши подземные газовые хранилища, которые являются составной частью этого маршрута, будут играть важную роль в усилении энергетической безопасности всего региона. министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Трансбалканский маршрут технически уже готов к транспортировке газа, однако прямое применение регулируемых тарифов в различных юрисдикциях делало его экономически невыгодным.

Введение совместного продукта бронирования открывает новые возможности для диверсификации источников энергоснабжения, в частности путем импорта сжиженного газа (LNG), и способствует интеграции Украины в энергетический рынок ЕС.

Напомним, 19 января Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создание газового коридора "Юг-Север" или так называемого "Вертикального коридора". В этот коридор входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Республики Молдова.