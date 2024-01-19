Газовий проєкт: Україна приєдналась до європейського "Вертикального коридору"

19 січня Україна стала сьомою країною Європи яка офіційно підписала меморандум про співпрацю з метою створення газового коридору "Південь-Північ" або так званого "Вертикального коридору". До даного коридору входять оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з прогнозами, ця угода надасть можливість Оператору ГТС України щорічно транспортувати понад 7 млрд кубометрів газу через Україну з Румунії до країн Центральної Європи.

Згідно з повідомленням, створення "Вертикального коридору" передбачає взаємодію між LNG-терміналами Греції, Трансбалканським трубопроводом, українськими підземними сховищами та споживачами в Центральній Європі. Цей проект має на меті забезпечити синергію та ефективність в газотранспортній системі регіону.

"Відповідний Меморандум про взаєморозуміння був підписаний операторами Молдови (Vestmoldtransgaz) та України (ОГТСУ) на полях зустрічі міністрів Групи високого рівня з енергетичної сполученості Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC), що відбулася в Афінах", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, приєднання до "Вертикального коридору" є ще одним кроком до досягнення плану зробити Україну газовим хабом Європи.

Генеральний директор ОГТС України Дмитро Липпа, додав, що разом з оператором ГТС Молдови та національними регуляторами вже проводиться робота над створенням сприятливих умов для використання додаткових потужностей Трансбалканського коридору обсягом 6 мільйонів кубометрів на добу вже протягом 2024 року.

Зазначається, що Трансбалканський трубопровід є оптимальним рішенням для з'єднання Східного Середземномор'я та Центральної Європи, завдяки доступу до українських підземних сховищ газу обсягом 10-15 млрд куб. м. Зокрема, це надасть можливість зберігати ресурс за комерційно привабливими тарифами та використовувати наявну газотранспортну інфраструктуру.

Додатково, завдяки існуючим трубопроводам з України буде можливо транспортувати газ до Словаччини, Угорщини чи Польщі практично без обмежень за пропускною здатністю.

Додамо, загальна місткість підземних газосховищ України складає 30 млрд куб. м. Вони є найбільшими в Європі та третіми за обсягом у світі. Крім того, європейських трейдерів приваблює вартість зберігання газу в Україні, котра є вдесятеро нижчою ніж в ЄС. Європейських трейдерів не зупиняє навіть повномасштабна війна та ризики, котрі з нею пов’язані.

На думку експертів частково побоювання західних трейдерів були розвіяні стрес-тестом який пройшла наша газотранспортна система наприкінці літа та який показав що навіть за умов атак на ГТС України та припинення транзиту російського газу газ нерезидентів можна буде транспортувати до ЄС.