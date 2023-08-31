Українська ГТС готова до припинення транзиту російського газу - результати стрес-тесту

Перевірка технічних умов експлуатації української газотранспортної системи та підземних сховищ газу під час стрес-тесту підтвердила надійність транспортування та зберігання газу в умовах нульового транзиту.

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Як повідомляє Міністерство енергетики, також встановлено, що ГТС готова до опалювального періоду 2023/2024 років в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.

Йдеться про результати незалежної технічної оцінки міжнародною експертною групою після проведення моделювання роботи ГТС та ПСГ за потенційними сценаріями у разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій та зупинки транзиту російського газу.

Усі проаналізовані сценарії моделюють вихід з ладу різних комбінацій критично важливих об’єктів операторів. Аналіз також враховує дані про атаки на об’єкти у 2022-2023 роках, структуру та характеристики пошкоджень у різних регіонах України.

"Ми воюємо з підступним ворогом. Росія може припинити дію контракту в будь-який день, не зважаючи на юридичні формальності. А тому наша ГТС має бути готова до можливих викликів. Наша ГТС стає ще більш потужною складовою європейської газотранспортної системи", - зазначив міністр Герман Галущенко.

За його словами, ключовою метою є створення в Україні енергетичного хабу, зокрема для зберігання газу країнами ЄС: для цього було проведено колосальну роботу щодо сертифікації "Укртрансгазу" як оператора газосховищ за європейськими стандартами.

"Незважаючи на військові ризики, ми робимо все можливе, аби надати гарантії європейським трейдерам для зберігання газу в Україні", – запевнив український чиновник.

В свою чергу, як вказав голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, Україна отримала підтвердження надійності забезпечення безперебійної роботи іноземних компаній з українськими ПСГ.

"Незалежна технічна оцінка будь-якого процесу завжди є необхідністю. Це підтверджує, що наші процеси відповідають міжнародним стандартам. Що само по собі вже є гарантією послуг, які ми надаємо", – зазначив він.

Як підкреслив очільник "Укртрансгазу" Роман Малютін, моделювання різних сценаріїв стрес-тестів системи підземного зберігання газу показало, що Україна має достатньо потужностей для відбору блакитного палива навіть на випадок пошкодження газової інфраструктури внаслідок атак ворога.

Зазначається, що стрес-тест було ініційовано самим Міненерго. Моделювання роботи здійснювалося робочою групою у складі та за сприяння Проєкту енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Секретаріату Енергетичного співтовариства, генерального директорату Joint Research Centre Європейської комісії, Simone Research Group, НАК "Нафтогаз України", "Укртрансгазу" та Оператора газотранспортної системи України. Повний звіт опубліковано на сайті згаданого проєкту USAID.

Нагадаємо, що нещодавно Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією в кінці 2024 року Україна не буде вести переговори про його продовження. Більш того, у червні він дав зрозуміти, що транзит газу може бути перекритий самою Україною ще до завершення цього терміну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com