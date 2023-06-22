Україна може зупинити транзит російського газу у 2024 році, — Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що одну з останніх магістралей, якою транспортують російський газ до Європи, можуть перекрити до кінця 2024 року, коли закінчиться термін дії контракту на постачання з "Газпромом".

Про це очільник Міненергетики повідомив в інтерв'ю міжнародній діловій газеті Financial Times.

Галущенко впевнений, що Київ і Москва не домовляться про продовження п’ятирічного транзитного контракту, як це було в 2019 році.

"Я справді не можу уявити, як це двостороннє рішення може буде прийнятим. Я можу вам сказати, що ми готуємо нашу систему до скорочення поставок", — сказав міністр.

Транзит через Україну становить близько 5% від загальноєвропейського імпорту газу. Водночас, наприклад, згідно з даними енергетичної консультаційної компанії ICIS, Австрія розраховує на російський газ, що поставляють транзитом через Україну, адже це половина імпорту енергоносія в травні, тоді як у Словаччині на цей трубопровід припадало 95% імпорту.

Проте Галущенко впевнений, що Європа буде відносно готова до подальшого уповільнення поставок, "тому що їй довелося адаптуватися до подібних скорочень у минулому, зменшивши попит і шукаючи альтернативний імпорт".

Нагадаємо, в 2022 році Росія різко скоротила поставки газу в ЄС, що спровокувало енергетичну кризу та прискорення інфляції.

Однак влітку 2022 року країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу. Вже в другій половині літа головними постачальниками газу в ЄС стали США та Норвегія. Частка росіян на європейському ринку знизилась з 40% до 9%. За прогнозами експертів у 2023 році російський газовий монополіст "Газпром" буде змушений переорієнтуватися на внутрішній російський ринок, а також суттєво скоротить видобуток.

Джерело фото: ua.depositphotos.com