Украина может остановить транзит российского газа в 2024 году, — Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что одну из последних магистралей, по которой транспортируют российский газ в Европу, могут остановить до конца 2024 года, когда истечет срок действия контракта на поставку с "Газпромом".

Об этом глава Минэнергетики сообщил в интервью международной деловой газете Financial Times.

Галущенко уверен, что Киев и Москва не договорятся о продлении пятилетнего транзитного контракта, как это было в 2019 году.

"Я действительно не могу представить, как это двустороннее решение может быть принято. Я могу вам сказать, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок", — сказал министр.

Транзит через Украину составляет около 5% от общеевропейского импорта газа. В то же время, например, согласно данным энергетической консультационной компании ICIS, Австрия рассчитывает на российский газ, поставляемый транзитом через Украину, ведь это половина импорта энергоносителя в мае, тогда как в Словакии на этот трубопровод приходилось 95% импорта.

Однако Галущенко уверен, что Европа будет относительно готова к дальнейшему замедлению поставок, "так как ей пришлось адаптироваться к подобным сокращениям в прошлом, снизив спрос и ища альтернативный импорт".

Напомним, в 2022 году Россия резко сократила поставки газа в ЕС, что спровоцировало энергетический кризис и ускорение инфляции.

Однако летом 2022 года странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа. Уже во второй половине лета главными поставщиками газа в ЕС стали США и Норвегия. Доля россиян на европейском рынке снизилась с 40% до 9%. По прогнозам экспертов, в 2023 году российский газовый монополист "Газпром" будет вынужден переориентироваться на внутренний российский рынок, а также существенно сократит добычу.

Источник фото: ua.depositphotos.com