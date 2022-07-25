"Газпром" без предупреждения повысил давление в ГТС Украины, что могло привести к аварии

Российский монополист "Газпром" 25 июля без предупреждения резко поднял давление на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке российско-украинской границы. Такие действия могут привести к аварии, сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.

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Международным соглашением определено, что ОГТС должны согласовывать все свои действия, поскольку несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе.

"Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того, как "Газпром" снова уменьшил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб м в сутки", - заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В ОГТС напомнили, что в 2009 году при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.

Отметим, что этому решению "Газпрома" предшествовало заявление монополиста о том, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе "Северный поток-1", компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в день.

Накануне правительство Канады решило вернуть россиянам турбину компрессорной станции "Портовая", которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной (которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) "Газпром" снизил прокачку газа по "Северному потоку-1" до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн. куб. м. в сутки.

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