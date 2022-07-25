“Газпром” без попередження підвищив тиск в ГТС України, що могло спричинити аварію

Російський монополіст "Газпром" 25 липня без попередження різко підняв тиск на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці російсько-українського кордону. Такі дії можуть спричини аварію, повідомила пресслужба Оператора ГТС України.

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Міжнародною угодою визначено, що ОГТС мають узгоджувати всі свої дії, адже несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі.

"Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1"до 33 млн куб м на добу", — заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

В ОГТС України нагадали, що в 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

Зазначимо, цьому рішенню "Газпрома" передувала заява монополіста про те, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі "Північний потік-1", компанія має намір зупинити турбіну і знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.

Напередодні уряд Канади вирішив повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яка раніше була заарештована через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною (яку за техрегламентом теж потрібно ремонтувати в Канаді) "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com