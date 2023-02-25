Нидерланды избавились от зависимости от российского газа — заявление МИД

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что энергосистема его страны больше не зависит от импорта российского трубопроводного газа.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

Глава МИД отметил, что власти страны осознали последствия зависимости от российских энергоносителей именно после полномасштабного вторжения России в Украину.

"К сожалению, именно война заставила нас по-настоящему осознать нежелание зависимости от России по газу и неотложность преодоления этой зависимости. Я рад, что могу сказать, что нам это удалось", - сказал Гукстра.

Он добавил, что правительство страны приняло ряд мер, направленных на диверсификацию источников импорта газа.

Напомним, летом 2022 года странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа. Уже во второй половине лета главными поставщиками газа в ЕС стали США и Норвегия. Доля россиян на европейском рынке снизилась с 40% до 9%.

По прогнозам экспертов в 2023 году российский газовый монополист "Газпром" будет вынужден переориентироваться на внутренний российский рынок, а также существенно сократит добычу.

Источник фото: ua.depositphotos.com