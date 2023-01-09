Энергетический шантаж Путина провалился: теплая зима спасает Европу

Планы лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина оказывать давление на Европу с помощью энергоресурсов терпят неудачу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что европейские страны прошли самую низкую точку энергетического кризиса, избежав критических проблем в экономике.

Этому способствовали относительно теплая погода, расширение круга поставщиков, усилия по снижению спроса и новая вспышка коронавируса в Китае, что снизило конкуренцию на рынке сжиженного газа.

Bloomberg подчеркивает, что газовые хранилища европейских стран к весне будут заполнены примерно на 50% при сохранении комфортных погодных условий, считают аналитики Morgan Stanley и Wood Mackenzie. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Потребление газа в Европе в этом году снизится примерно на 16%. Европа уже закупает больше сжиженного газа, чем ей нужно, а зеленая энергетика позволит сократить на 39% выработку электроэнергии на газовом топливе", – прогнозируют аналитики Morgan Stanley и S&P Global.

В то время как резкое похолодание или перебои со снабжением все еще могут привести к проблемам на энергетических рынках, растет оптимизм по поводу того, что теперь Европа сможет пережить эту и следующую зиму.

Однако, чтобы накопить запасы летом, европейским странам необходимо обеспечить стабильное электроснабжение от ветряной, гидро- и атомной генераций, добиться стабильных поставок СПГ и экономить имеющиеся запасы.

Отметим, что аномально теплая температура воздуха в январе ослабила нагрузку на газохранилища в Европейском союзе. Из-за теплой погоды цены на газ в Европе падают до уровня 2021 года.

В настоящее время цена на газ на нидерландском хабе TTF упала ниже 700 долларов за тысячу кубических метров

Напомним, цены на газ в Европе стремительно росли с лета 2021 года по середину лета 2022 года. Готовясь к полномасштабной войне в Украине, Кремль в 2021 году через свою компанию "Газпром" планомерно снижал запасы газа в подконтрольных ему европейских газохранилищах, а также ограничивал транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Таким образом, российские власти пытались удержать страны Европейского союза от поддержки Украины в войне.

Однако летом 2022 г. странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа. Уже во второй половине лета главными поставщиками газа в ЕС стали США и Норвегия. Доля россиян на европейском рынке снизилась с 40% до 9%. По прогнозам экспертов, в 2023 году российский газовый монополист "Газпром" будет вынужден переориентироваться на внутренний российский рынок, а также существенно сократит добычу.