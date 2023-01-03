Германия начала импорт газа из США

Немецкий энергетический концерн Uniper сообщил, что 3 января 2023 года танкер Maria Energy прибыл в LNG-терминал в Вильгельмсхафене.

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Об этом сообщает Uniper.

Судно доставило примерно 170 000 куб.м сжиженного газа, что соответствует 97 млн куб. м после регазификации.

Поставщиком газа стала компания Venture Global, партию отгрузили с завода Calcasieu Pass в Луизиане, США.

С помощью плавучей установки для хранения и регазификации Hoegh Esperanza Германия сможет импортировать около 5 млрд. кубометров природного газа в год.

Напомним, что в Германии задержан работник разведки, подозреваемый в шпионаже в пользу РФ.