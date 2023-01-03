Німеччина почала імпорт газу з США

Німецький енергетичний концерн Uniper, повідомив, що 3 січня 2023 року танкер Maria Energy прибув в LNG-термінал в Вільгельмсхафені.

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Про це повідомляє Uniper.

Судно доставило приблизно 170 000 куб.м скрапленого газу, що відповідає 97 млн куб. м після регазифікації.

Постачальником газу стала компанія Venture Global, партію відвантажили з заводу Calcasieu Pass в Луїзіані, США.

За допомогою плавучої установки для зберігання і регазифікації Hoegh Esperanza Німеччина зможе імпортувати близько 5 млрд кубометрів природного газу на рік.

Нагадаємо, що у Німеччині затримали працівника розвідки, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ.