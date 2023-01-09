Енергетичний шантаж Путіна провалився: тепла зима рятує Європу

Плани лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна чинити тиск на Європу за допомогою енергоресурсів зазнають невдачі.

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Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що європейські країни пройшли найнижчу точку енергетичної кризи, уникнувши критичних проблем в економіці.

Цьому сприяли відносно тепла погода, розширення кола постачальників, зусилля зі зниження попиту та новий спалах коронавірусу в Китаї, що знизив конкуренцію на ринку зрідженого газу.

Bloomberg підкреслює, що газові сховища європейських країн до весни будуть заповнені приблизно на 50% при збереженні комфортних погодних умов, вважають аналітики Morgan Stanley та Wood Mackenzie. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Споживання газу в Європі цього року знизиться приблизно на 16%. Європа вже закуповує більше зрідженого газу, ніж їй потрібно, а зелена енергетика дозволить скоротити на 39% вироблення електроенергії на газовому паливі", - прогнозують аналітики Morgan Stanley та S&P Global.

У той час як різке похолодання чи перебої з постачаннями все ще можуть призвести до проблем на енергетичних ринках, зростає оптимізм щодо того, що тепер Європа зможе пережити цю та наступну зиму.

Однак, щоб накопичити запаси влітку, європейським країнам потрібно буде забезпечити стабільне електропостачання від вітряної, гідро- та атомної генерацій, домогтися стабільних поставок ЗПГ та економити наявні запаси.

Зазначимо, аномально тепла температура повітря в січні ослабила навантаження на газосховища в Європейському союзі. Через теплу погоду ціни на газ в Європі падають до рівня 2021 року.

Наразі ціна на газ на нідерландському хабі TTF впала нижче 700 доларів за тисячу кубічних метрів

Нагадаємо, ціни на газ в Європі стрімко зростали з літа 2021 року по середину літа 2022. Готуючись до повномасштабної війни в Україні Кремль у 2021 році через свою компанію "Газпром" планомірно знижував запаси газу в підконтрольних йому європейських газосховищах, а також обмежував транзит газу через українську газотранспортну систему. Таким чином російська влада намагалася утримати країни Європейського союзу від підтримки України у війні.

Однак влітку 2022 року країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу. Вже в другій половині літа головними постачальниками газу в ЄС стали США та Норвегія. Частка росіян на європейському ринку знизилась з 40% до 9%. За прогнозами експертів у 2023 році російський газовий монополіст "Газпром" буде змушений переорієнтуватися на внутрішній російський ринок, а також суттєво скоротить видобуток.