Ціни на газ в Європі опустились нижче 700 доларів за тисячу кубометрів

Ціна на газ на нідерландському хабі TTF в четвер, 5 січня впала нижче 700 доларів за тисячу кубічних метрів про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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Так о 8:10 GMT(10:10 за київським часом) котирування газу сягнули позначки 63,5 євро за МВт, що співвідносно ціні в 696,4 долара за тисячу кубічних метрів.

Пізніше ціна відновилася і станом на 14:19 за Київським часом вона сягає 67,5 євро за МВт або 750 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, ціна на газ на нідерландському хабі TTF у середу 4 січня знизилась до значення 733 долари за тисячу кубічних метрів, що є мінімальним показником від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року

Разом з цим видання Bloomberg зазначає, що аномально тепла температура повітря в січні ослабить навантаження на газосховища в Європейському союзі, знизить ціни на газ та полегшить наповнення європейських газосховищ перед зимою 2023/2024.