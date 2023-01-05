Цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ на нидерландском хабе TTF в четверг, 5 января упала ниже 700 долларов за тысячу кубических метров, об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Так, в 8:10 GMT (10:10 по киевскому времени) котировки газа достигли отметки 63,5 евро за МВт, что соответственно цене в 696,4 доллара за тысячу кубических метров.

Позже цена возобновилась и по состоянию на 14:19 по Киеву она достигает 67,5 евро за МВт или 750 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, цена на газ на нидерландском хабе TTF в среду 4 января снизилась до значения 733 доллара за тысячу кубических метров, что является минимальным показателем с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Вместе с этим издание Bloomberg отмечает, что а номально теплая температура воздуха в январе ослабит нагрузку на газохранилища в Европейском союзе, снизит цены на газ и облегчит наполнение европейских газохранилищ перед зимой 2023/2024.