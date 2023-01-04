Ціна на газ в Європі впала до мінімуму з часу повномасштабної війни в Україні

Ціна на газ на нідерландському хабі TTF у середу 4 січня знизилась до значення 733 долари за тисячу кубічних метрів, що є мінімальним показником від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це свідчать данні на біржі ICE Futures.

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Згідно з данними о 7:08 GMT(9:08 за Київським часом) біржові котирування сягнули показника 67 євро за МВт, що відповідає значенню 733 долари за тисячу кубічних метрів. Пізніше котирування підскочили до 71,71 євро за МВт, що відповідає показнику 762,1 долара за тисячу кубічних метрів.

Ймовірно причиною зниження цін стала аномально тепла погода в ЄС та високі запаси в європейських газосховищах(станом на 4 січня сховища заповнені на 83,52%).

Нагадаємо, ціни на газ в Європі стрімко зростали з літа 2021 року по середину літа 2022. Готуючись до повномасштабної війни в Україні Кремль у 2021 році через свою компанію "Газпром" планомірно знижував запаси газу в підконтрольних йому європейських газосховищах, а також обмежував транзит газу через українську газотранспортну систему. Таким чином російська влада намагалася утримати країни Європейського союзу від підтримки України у війні.

Однак влітку 2022 року країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу. Вже в другій половині літа головними постачальниками газу в ЄС стали США та Норвегія. Частка росіян на європейському ринку знизилась з 40% до 9%. За прогнозами експертів у 2023 році російський газовий монополіст "Газпром" буде змушений переорієнтуватися на внутрішній російський ринок, а також суттєво скоротить видобуток.