Цена на газ в Европе упала до минимума с момента полномасштабной войны в Украине

Цена на газ на нидерландском хабе TTF в среду 4 января снизилась до 733 долларов за тысячу кубических метров, что является минимальным показателем с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Согласно данным в 7:08 GMT (9:08 по Киевскому времени) биржевые котировки достигли показателя 67 евро за МВт, что соответствует значению 733 доллара за тысячу кубических метров. Позже котировки подскочили до 71,71 евро за МВт, что соответствует показателю 762,1 доллара за тысячу кубометров.

Вероятно, причиной снижения цен стала аномально теплая погода в ЕС и высокие запасы в европейских газохранилищах (по состоянию на 4 января хранилища заполнены на 83,52%).

Напомним, цены на газ в Европе стремительно росли с лета 2021 года по середину лета 2022 года. Готовясь к полномасштабной войне в Украине, Кремль в 2021 году из-за своей компании "Газпром" планомерно снижал запасы газа в подконтрольных ему европейских газохранилищах, а также ограничивал транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Таким образом, российские власти пытались удержать страны Европейского союза от поддержки Украины в войне.

Однако летом 2022 г. странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа. Уже во второй половине лета главными поставщиками газа в ЕС стали США и Норвегия. Доля россиян на европейском рынке снизилась с 40% до 9%. По прогнозам экспертов, в 2023 году российский газовый монополист "Газпром" будет вынужден переориентироваться на внутренний российский рынок, а также существенно сократит добычу.