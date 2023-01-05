Теплий січень ослабить енергетичну кризу в Європі, - Bloomberg

Аномально тепла температура повітря в січні ослабить навантаження на газосховища в Європейському союзі. Через теплу погоду ціни на газ в Європі падають до рівня 2021 року. Про це пише Bloomberg.

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Видання посилається на синоптика Maxar Technologies Inc та зазначає, що помірні погодні умови, ймовірно, збережуться у всьому регіоні до кінця місяця, а сильна полярна погодна система стримує холод. Така ситуація благом для країн Європейського союзу, оскільки вони борються з нищівною кризою, що призвела до збільшення рахунків за електроенергію та зростання інфляції.

За прогнозами Maxar і Weather Company, температура коливатиметься від 2 до 5 градусів вище за норму у Франції та Німеччині до 17 січня, внаслідок чого попит на опалення в Європі буде нижчим за середній за 10 років. За даними Метеорологічного бюро, у Великій Британії, де 2022 рік був найтеплішим за всю історію спостережень, цього місяця, ймовірно, збережуться м'які погодні умови.

Для Європи "перша половина місяця може стати однією з найтепліших за останні кілька десятиліть, якщо все піде так, як очікувалося", - сказав Метью Дрос, метеоролог з Maxar.

Це різкий поворот після низьких температур на початку грудня, які викликали побоювання щодо надто швидкого виснаження запасів газу. Уряди та споживачі більшу частину літа турбувалися про те, що їм загрожує відключення електрики після різкого припинення постачання газу до Росії після війни в Україні.

Але запаси газу тепер повніші, ніж зазвичай, і останніми днями деякі країни навіть відправляють газ до сховищ, оскільки попит знижується з погодою. Поряд із сильним імпортом зрідженого природного газу зростає впевненість у тому, що континент зможе пройти цю зиму неушкодженою. А високі запаси наприкінці холодного сезону полегшать поповнення складських площ до наступної зими.

Європейські газові ф'ючерси в середу, 4 січня закрилися на найнижчому рівні з жовтня 2021 року, причому ціни на електроенергію також різко знизилися. Вони можуть ще більше знизитися, оскільки Maxar's Dross прогнозує сильний вітер у Великій Британії та континентальній Європі до середини січня, що збільшить вироблення вітрової енергії та знизить споживання газу.

Проте уряди закликають громадян продовжувати економити енергію, тому що ризики залишаються. За словами метеоролога The Weather Company Олівії Берч, у найближчі кілька днів похолодання може призвести до зниження температури у Фінляндії, північній Швеції та Норвегії, Білорусі та країнах Балтії на 3–5°C нижче за середній рівень. У Британії також можуть спостерігатися "деякі холодніші перерви", сказав Нікола Максі, метеоролог Метеорологічного бюро США.

"Це, ймовірно, збільшить потребу в опаленні та електроенергії в постраждалих районах", - сказала Берч.

Проте погодні умови викликають побоювання щодо зміни клімату. Енергетична криза змусила деякі уряди змінити політику викидів. Німеччина збільшує свою залежність від вугілля, тоді як глобальне споживання палива, що забруднює навколишнє середовище, зростає.

"Хоча це не означає, що кожен рік буде найтеплішим за всю історію спостережень, зміна клімату продовжує збільшувати ймовірність тепліших років у найближчі десятиліття", — сказав Марк Маккарті, голова Національного центру кліматичної інформації Метеорологічного бюро США.