Теплый январь ослабит энергетический кризис в Европе, - Bloomberg

Аномально теплая температура воздуха в январе ослабит нагрузку на газохранилища в Европейском союзе. Из-за теплой погоды цены на газ в Европе падают до уровня 2021 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание ссылается на синоптика Maxar Technologies Inc и отмечает, что умеренные погодные условия, вероятно, сохранятся по всему региону до конца месяца, а сильная полярная погодная система сдерживает холод. Такая ситуация благо для стран Европейского союза, поскольку они борются с сокрушительным кризисом, что привело к увеличению счетов за электроэнергию и росту инфляции.

По прогнозам Maxar и Weather Company, температура будет колебаться от 2 до 5 градусов выше нормы во Франции и Германии до 17 января, в результате чего спрос на отопление в Европе будет ниже среднего за 10 лет. По данным Метеорологического бюро, в Великобритании, где 2022 год был самым теплым за всю историю наблюдений, в этом месяце, вероятно, сохранятся мягкие погодные условия.

Для Европы "первая половина месяца может стать одной из самых теплых за последние несколько десятилетий, если все пойдет так, как ожидалось", - сказал Мэтью Дросс, метеоролог из Maxar.

Это резкий поворот после низких температур в начале декабря, которые вызвали опасения по поводу слишком быстрого истощения запасов газа. Правительства и потребители большую часть лета беспокоились, что им грозит отключение электричества после резкого прекращения поставок газа в Россию после войны в Украине.

Но запасы газа теперь полнее обычного и в последние дни некоторые страны даже отправляют газ в хранилища, поскольку спрос снижается с погодой. Наряду с сильным импортом сжиженного газа возрастает уверенность в том, что континент сможет пройти эту зиму невредимой. А высокие запасы в конце холодного сезона облегчат пополнение складских площадей к следующей зиме.

Европейские газовые фьючерсы в среду, 4 января, закрылись на самом низком уровне с октября 2021 года, причем цены на электроэнергию также резко снизились. Они могут еще больше снизиться, поскольку Maxar's Dross прогнозирует сильный ветер в Великобритании и континентальной Европе к середине января, что увеличит выработку ветровой энергии и снизит потребление газа.

Однако правительства призывают граждан продолжать экономить энергию, потому что риски остаются. По словам метеоролога The Weather Company Оливии Берч, в ближайшие несколько дней похолодание может привести к снижению температуры в Финляндии, северной Швеции и Норвегии, Беларуси и странах Балтии на 3–5°C ниже среднего уровня. В Британии также могут наблюдаться "некоторые более холодные перерывы", сказал Никола Макси, метеоролог Метеорологического бюро США.

"Это, вероятно, увеличит потребность в отоплении и электроэнергии в пострадавших районах", – сказала Берч.

Однако погодные условия вызывают опасения по изменению климата. Энергетический кризис заставил некоторые правительства изменить политику выбросов. Германия увеличивает свою зависимость от угля, в то время как глобальное потребление топлива, загрязняющего окружающую среду, растет.

"Хотя это не означает, что каждый год будет самым теплым за всю историю наблюдений, изменение климата продолжает увеличивать вероятность более теплых лет в ближайшие десятилетия", - сказал Марк Маккарти, глава Национального центра климатической информации Метеорологического бюро США.