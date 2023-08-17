Україна не продовжуватиме контракт з РФ на транзит газу в ЄС

Після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він нагадав, що строк дії контракту, яким передбачено транзит російського газу в Європу через територію України, закінчується наступного року, а його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтися без газу з РФ.

Міністр наголосив, що Україна не вестиме переговори з російською стороною з цього питання.

При цьому, Галущенко висловив сподівання, що Європа зможе диверсифікувати свої постачання й обійтися без російського газу в майбутньому, посилаючись на публічні заяви європейських чиновників про прагнення ЄС позбутися енергетичної залежності від країни-агресора РФ.

"По-перше, ми точно не будемо стороною переговорів з росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це сталося", - підкреслив Галущенко.

Він зауважив, що необхідно очікувати подальшого розвитку подій з огляду на непередбачувану агресивну політику Росії.

Міністр припустив, що Росія може припинити дію контракту в будь-який момент, оскільки угода залежить від російської сторони.

Галущенко також зазначив, що Україна може зіграти важливу роль у забезпеченні стабільності ринку газу в Європі цієї зими. Європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, як він вважає, буде тільки посилюватися.

"Україна здатна гарантувати безпеку постачань для Європи, і це важливо", наголосив міністр.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.