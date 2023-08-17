Украина не будет продлевать контракт с РФ на транзит газа в ЕС

По истечении срока действия контракта на транзит российского газа в ЕС Украина не будет вести переговоры о его продлении.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью "Голосу Америки".

Он напомнил, что срок действия контракта, которым предусмотрен транзит российского газа в Европу через территорию Украины, истекает в следующем году, а его продление будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без газа из РФ.

Министр подчеркнул, что Украина не будет вести переговоры с российской стороной по этому вопросу.

При этом Галущенко выразил надежду, что Европа сможет диверсифицировать свои поставки и обойтись без российского газа в будущем, ссылаясь на публичные заявления европейских чиновников о стремлении ЕС избавиться от энергетической зависимости от страны-агрессора РФ.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", – подчеркнул Галущенко.

Он отметил, что необходимо ожидать дальнейшего развития событий, учитывая непредсказуемую агрессивную политику России.

Министр допустил, что Россия может прекратить действие контракта в любой момент, поскольку соглашение зависит от российской стороны.

Галущенко также отметил, что Украина может сыграть важную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе этой зимой. Европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и этот тренд, как он считает, будет только усиливаться.

"Украина способна обеспечить безопасность поставок для Европы, и это важно", подчеркнул министр.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.