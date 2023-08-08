Європейські трейдери почали зберігати газ в Україні, - ЗМІ

Європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоб скористатися нижчими цінами та наявними потужностями, незважаючи на ризики, пов’язані з триваючою війною.

Про це пише Reuters із посиланням на трейдерів і представників газових компаній.

Як зауважує видання, після вторгнення Росії в Україну, яке почалося в лютому минулого року, Європейський Союз прагнув збільшити обсяги газу у сховищах, щоб компенсувати скорочення постачання російського блакитного палива, особливо під час пікового попиту в зимові місяці.

Очікується, що ЄС зможе заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

За словами трейдерів, у зберіганні природного газу в Україні є комерційна логіка. Зокрема мовиться про можливість скористатися нижчими цінами зараз порівняно з майбутніми постачаннями

Ціна газу з поставкою у вересні становить 30 євро (32,96 дол. США) за МВт-год порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро, згідно з цінами на ринку ф’ючерсів на газ у Нідерландах TTF.

Чеська група EPH заявила Reuters, що рішення використовувати українські сховища також є ознакою довіри до країни.

"EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища. Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу України, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці військового часу", - сказав Мирослав Гасько, голова правління EP Commodities EPH.

Обсяги газу, які планують закачати в українські газосховища, він не повідомив.

За даними платформи прозорості GIE, 7 серпня сховища газу в країнах ЄС були заповнені на 87%.

"Ми бачимо позитивну динаміку щодо закачування газу іноземними трейдерами в наші сховища", – заявили в українському державному Укртрансгазі, що входить до Групи Нафтогаз.

"Нафтогаз" заявив, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 мільярдів кубометрів сховищ України, переважно на заході країни, який знаходиться далеко від лінії фронту.

Словацька державна SPP, що постачає на більшу частину ринку країни частково російський газ, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ, оскільки словацькі вже заповнені на 90%.

"Ми розглядаємо зберігання газу в Україні як одну з цікавих бізнес-можливостей", — сказали Reuters у SPP.

Інші європейські трейдери заявили, що існують ризики через можливі військові удари або питання щодо того, що станеться з мережею, якщо Росія припинить качати газ, який вона все ще надсилає на захід через Україну.

"Уявіть, що точно націлена ракета влучила в компресорну станцію чи якусь іншу інфраструктуру. Ви повинні прийняти цей ризик", — сказав Мартін Піч, керівник відділу торгівлі чеської фірми MND.

За його словами, наразі обсяги можуть бути невеликими, але можуть зрости, якщо спотові ціни на газ впадуть.

Минулого місяця аналітичний центр Bruegel заявив, що Україна може збільшити сховища Європи приблизно на 10%.

"Використання додаткової потужності в 100 ТВт-год, доступної в Україні, забезпечить гарний поштовх зимовій перспективі Європи та довгоочікуване підвищення доходу України", - підкреслили у Bruegel.

Наразі газ для зберігання в Україні можна придбати будь-де і качати, використовуючи реальні чи віртуальні потоки трубопроводами з Польщі, Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, цього року ціни на газ у Європі уже впали на дві третини. Минулого року ціни були вчетверо вищими, ніж зараз, і країни були змушені відновити вугільну генерацію, щоб зберегти світло після того, як Росія скоротила постачання газу.

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