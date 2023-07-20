На 1 липня Україна закачала в ПСГ лише 1,5 млрд куб. м газу

Від початку сезону закачки 17 квітня Україна закачала в підземні газосховища лише 1,5 млрд куб. м газу. Станом на 1 липня запаси в підземних газосховищах складають 10,5 млрд куб. м газу з необхідних 14 млрд куб. м. Про це йде мова у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Згідно зі звітом МЕА, станом на кінець березня запаси газу в підземних газосховищах України складали 9 млрд куб. м, тоді як станом на перше липня запаси складали 10,5 млрд куб. м. Таким чином за три місяці Україні вдалося закачати в ПСГ лише 1,5 млрд куб. м.

Згідно з планами Кабінету міністрів, на початок опалювального сезону 2023/2024 в українських ПСГ потрібно накопичити 14 млрд куб. м газу. Цей обсяг є невеликим порівняно з попередніми опалювальними сезонами. Так у 2022 році в планах Уряду було накопичити 19 млрд куб. м газу, але фактично на кінець вересня 2022 року вдалося досягти показника 14 млрд куб. м.

Водночас рівень споживання газу в опалювальному сезоні 2022/2023 року був дуже низьким через теплу зиму та зменшення обсягів споживання промисловістю. Для прикладу у 2021 році фактичне споживання газу в Україні за данними оператора ГТС України склало 26,8 млрд куб. м, звідси лише на потреби населення надійшло 8,6 млрд куб. м, виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м блакитного палива, а промисловість, бюджетні організації та інші непобутові споживачі використали 11,9 млрд куб. м.

Нагадаємо, в кінці лютого голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що у цьому році Україна вперше в історії може відмовитися від імпорту природного газу. Загалом "Нафтогаз" планує збільшити видобуток блакитного палива на 1 млрд куб. м, для чого продовжує вводити в експлуатацію нові свердловини.

Разом з цим ціни на газ в Європі є суттєво нижчими ніж у 2022 році. Станом на 20 липня котирування на нідерландському хабі TTF складають 25,9 євро за МВт, що співвідноситься з ціною 305 доларів за тисячу кубічних метрів. Це є суттєво дешевше ніж у липні минулого року коли ціни рухалися в коридорі 1600-2100 доларів за тисячу кубічних метрів.