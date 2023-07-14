"Укргазвидобування" пробурило найглибшу в історії компанії свердловину

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" на початку липня завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії. Її дебіт сягнув високого показника – 150 тис. куб. м.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

За інформацією пресслужби, родовище, на якому пробурили свердловину відкрили лише в 2019 році. Тож завданням нової свердловини була дорозвідка вуглеводневих покладів та уточнення геологічної будови родовища.

Як зазначається, виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн куб. м видобувних запасів вуглеводнів.

Т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев зазначив, що над проектуванням і будівництвом цієї свердловини працювала команда фахівців різних напрямів, що дало змогу виконати роботи якісно і в стислі терміни.

Нагадаємо, підприємство “Укргазвидобування”, що входить до складу Групи Нафтогаз, протягом червня успішно ввело в експлуатацію три високопродуктивні свердловини, які сумарно забезпечують видобування газу на рівні 425 тисяч кубічних метрів на добу.