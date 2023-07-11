"Нафтогаз" відзвітував про прибуток у I кварталі після значного збитку рік тому

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" закінчила І квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 7,7 мільярда гривень. Як ідеться у повідомленні НАК, це стало значним результатом, враховуючи, що за аналогічний період минулого року вона отримала чистий збиток у сумі 24,6 мільярда гривень.

Відповідно до даних, відображених у консолідованій фінансовій звітності групи "Нафтогаз" за січень-березень, консолідований операційний прибуток групи склав 3,4 мільярда гривень.

Натомість в аналогічному періоді 2022 року було зафіксовано операційний збиток у 57 мільярда гривень. Звітність також свідчить, що чистий операційний прибуток за результатами січня-березня поточного року показали й основні звітні сегменти групи.

"Отримання операційного прибутку – важливий показник сталості бізнесу. Це значне досягнення, враховуючи війну та ті стартові позиції, з яких ми розпочинали роботу", – підкреслив голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов.

Групі вдалося також суттєво покращити консолідований фінансовий результат. Так, її чистий збиток у І кварталі 2023 року склав 1,4 мільярда гривень, у той час як роком раніше він сягнув 57,6 мільярда гривень.

Протягом січня-березня 2023 року до зведеного бюджету України підприємствами групи "Нафтогаз" було сплачено податків на 26 мільярдів гривень, що складає понад 7% усіх податкових надходжень держави за відповідний період.

При цьому наголошується, що в квітні група успішно завершила опалювальний сезон 2022/2023 років в умовах покладення на "Нафтогаз" спецобов'язків із забезпечення пільгових тарифів для населення, не отримавши жодного додаткового фінансування від держави.

"Більш того, навіть без додаткової підтримки група не лише втримує, а й збільшує видобуток українського газу в умовах війни", - наголошують у "Нафтогазі".

Нагадаємо, що в 2023 році "Нафтогаз" планує видобути 13,5 мільярда кубометрів газу. Зазначимо, що в червні компанія "Укргазвидобування", що входить до складу групи, успішно ввела в експлуатацію три високопродуктивні свердловини, які мають забезпечити видобування 425 тисяч кубометрів газу на добу.